Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 39 bin lira, en yüksek 3 milyon 44 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 yükselişle 3 milyon 44 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 3 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 751 milyon 325 bin 935,08 lira, işlem miktarı ise 578,09 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 796 milyon 333 bin 931,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kapadokya Döviz Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA