Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 23 bin liraya çıktı.

Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş

Standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 856 bin lira, en yüksek 3 milyon 26 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 980 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 31 milyon 169 bin 834,57 lira, işlem miktarı ise 4.505,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 13 milyar 303 milyon 194 bin 789,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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