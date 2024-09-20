Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş

Piyasada, standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 870 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 928 bin 999,50 lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 806 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 181 milyon 939 bin 237,97 lira, işlem miktarı ise 1.102,44 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 194 milyon 806 bin 154,93 lira düzeyinde gerçekleşti.