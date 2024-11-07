Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,4 azalışla 3 milyon 34 bin liraya geriledi.

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Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 910 bin lira, en yüksek 3 milyon 34 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 77 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 845 milyon 105 bin 163,24 lira, işlem miktarı ise 2.302,92 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 80 milyon 761 bin 819,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

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