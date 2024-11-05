Altının Kilogram Fiyatında Düşüş

Standart altının fiyatı en düşük 3 milyon 108 bin lira, en yüksek 3 milyon 116 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 123 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 872 milyon 899 bin 703,21 lira, işlem miktarı ise 610,93 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 903 milyon 984 bin 674,44 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA