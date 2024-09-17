Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 868 bin liraya yükseldi.

Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 855 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 848 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 998 milyon 810 bin 408,75 lira, işlem miktarı ise 351,23 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 122 milyon 123 bin 984,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

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