Altının Kilogram Fiyatı Yükseldi

Piyasada standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 855 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 848 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 998 milyon 810 bin 408,75 lira, işlem miktarı ise 351,23 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 122 milyon 123 bin 984,78 lira düzeyinde gerçekleşti.