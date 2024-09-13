Altının Kilogram Fiyatı Aldı Başını Gidiyor

Gün içinde altın, en düşük 2 milyon 824 bin lira, en yüksek 2 milyon 831 bin 500 lira seviyelerini gördü ve gün sonunda yüzde 1'lik bir artışla kapanışını gerçekleştirdi. Bir önceki işlem gününde altının kilogram fiyatı 2 milyon 795 bin lira seviyesindeydi.

Altın piyasasında, işlem hacmi 2 milyar 524 milyon 201 bin 845 lira olurken, işlem miktarı 902,80 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 2 milyar 778 milyon 939 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugünkü işlemler baz alındığında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, DenizBank, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler öne çıktı.

Günün işlem verileri şu şekilde:

- Önceki kapanış: 2.795.000 TL / 2.520 USD/Ons

- En düşük fiyat: 2.824.000 TL / 2.542 USD/Ons

- En yüksek fiyat: 2.831.500 TL / 2.599 USD/Ons

- Kapanış fiyatı: 2.824.000 TL / 2.580 USD/Ons

- Ağırlıklı ortalama: 2.825.232 TL / 2.564 USD/Ons

- Toplam işlem hacmi: 2.524.201.845 TL

- Toplam işlem miktarı: 902,80 kg

- Toplam işlem adedi: 71

Kaynak: AA