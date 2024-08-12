Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 610 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 610 bin liraya geriledi.

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Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 610 Bin Liraya Geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 610 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 675 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,4 düşüşle 2 milyon 610 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 646 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 2 milyar 641 milyon 358 bin 751,25 lira, işlem miktarı ise 1.000,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 734 milyon 340 bin 865,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG
DOLAR/ONS


Önceki Kapanış
2.646.000,00
2.467,00


En Düşük
2.610.000,00
2.427,00


En Yüksek
2.675.000,00
2.480,00


Kapanış
2.610.000,00
2.480,00

Ağırlıklı Ortalama
2.646.815,38
2.449,98

Toplam İşlem Hacmi (TL)
2.641.358.751,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)
1.000,99

Toplam İşlem Adedi
66

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