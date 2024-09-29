Altının Kanadı Kırılacak! Uzman İsim Uyardı Fiyatlar Altüst Olacak

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yalnızca yatırımcıların değil aynı zamanda vatandaşların da dikkatini çekiyor. Uzun bir süredir yükseliş trendinde olan altın, geçtiğimiz haftanın sonuna doğru düşüşe geçti. Altında hareketlilik devam ederken ekonomist Barış Soydan, altında yaşanacak düşüşe ilişkin uyarıda bulundu. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Altının Kanadı Kırılacak! Uzman İsim Uyardı Fiyatlar Altüst Olacak - Resim: 1

Pandemi sonrası dünyada yükselen enflasyon oranları, yerini yavaş yavaş ekonomik durgunluk endişelerine bırakırken, bu durum merkez bankalarının faiz politikalarına yansımaya başladı. Eylül ayında özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve birçok ülke faiz indirimine gitme kararı aldı.

Fed, Mart 2020’den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürerek, 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Aynı dönemde, dünya genelinde 27 ülke faiz oranlarını aşağı çekti. Eylül ayında en yüksek faiz indirimi ise 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Moğolistan ise 100 baz puanlık indirimle ikinci sırada yer aldı. 8 ülke 50 baz puanlık, 15 ülke ise 25 baz puanlık indirim kararı aldı.

Faiz indirimi yapmayan, ancak daha önce gevşeme adımları atan merkez bankaları arasında İngiltere Merkez Bankası (BoE) de bulunuyor. BoE, Aralık 2021'den Ağustos 2023'e kadar faiz oranını yüzde 0.1’den yüzde 5.25’e yükselttikten sonra, Ağustos ayında 25 baz puanlık bir indirime gitmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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