Altının Kaderini Fed Toplantısı Belirleyecek: Dünya Piyasaları ABD'ye Kilitlendi! Fed'in Faiz Kararı Ne Olacak?

Altının ons fiyatı saat 09.10 itibarıyla 5.000 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın yüzde 0,1’lık yükselişle 7.161 TL seviyesinde alıcı buluyor.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM DİNMİYOR

Altın fiyatları İran-İsrail-ABD savaşı devam ederken Fed kararı öncesi sınırlı düşüş yaşadı. İran'ın güvenlikten sorumlu en üst düzey ismi Ali Laricani'nin öldürülmesi gerilimi tırmandıran etken olarak öne çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ SÜRÜYOR

Ayrıca gerginlik nedeniyle dünya petrol sevkiyatının 5'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesi de enerji fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyretmesi nakliye ve üretim maliyetlerini artırıyor. Bu durumun ise küresel enflasyonu tetiklemesinden korkuluyor.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Sene başında yapılan öngörülerde Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyordu. Düşük faiz ortamında yatırımcı güvenli liman talebi ile altına yönelim gösterirken Orta Doğu'daki savaşın gerginliğinin enflasyon korkuları yaratması yatırımcıda faiz indirimi umudunu azalttı.

FED NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Fed bugün iki gün süren toplantı sonrası faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar Fed'in bu toplantıda faizi sabit bırakmasını bekliyor. Ancak toplantı sonrası yapılacak açıklamalar Fed'in bu yıl atacağı adımlara yönelik ipuçları taşıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi