Altının Fiyatları Düğün Sektörünü Vurdu: 2 Yüzükle Düğün Devri

Altın fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki azalma, kuyumcuları zor durumda bırakıyor. Geçmişte evlenecek çiftler, düğünlerinde bilezikler ve gerdanlık setleri alırken, bu yıl iki yüzükle düğünü tamamlamaya razı olduklarını belirten Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Bu yaz sezonunda beklediğimiz satışların yüzde 10'unu bile yapamadık” diyerek yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.

Altının Fiyatları Düğün Sektörünü Vurdu: 2 Yüzükle Düğün Devri - Resim: 1

Evlilik hazırlığındaki gençlerin alışveriş yapma imkânının daraldığını ifade eden Yazıcı, altın fiyatlarının sürekli artışı nedeniyle gençlerin altın alışverişi yapamadığını ve yaz düğün sezonunun çok verimsiz geçtiğini belirtti.

İKİ YÜZÜKLE DÜĞÜN

Yazıcı, “Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda yüzde 50 oranında bir düşüş var. Bunun tek sebebi, alım gücündeki azalma, piyasaların yüksek enflasyon karşısında zayıf kalması ve vatandaşın maaşının birikim yapmaya yetmemesi. Eskiden üç-beş bilezik veya gerdanlık seti almak yaygındı; şimdi ise çiftler sadece iki yüzükle evliliklerini tamamlıyorlar. Tüm kuyumcular bu yıl büyük bir hayal kırıklığı yaşadı” dedi.

Kaynak: İHA

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