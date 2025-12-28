Altını Sollayan Yükseliş! Yüzde 171,5 Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emtia piyasalarında, Noel haftasında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve değer kaybeden dolar endeksi fiyatlamaları destekledi. Fed'e ilişkin gevşeme beklentileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler, yılın son günlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

Analistler, Noel tatili nedeniyle haftanın son iki iş gününde işlem hacminin düşük seviyelerde kaldığını belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda gerçekleştiğini kaydetti.

Makroekonomik veriler tarafında ABD ekonomisi öncü verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından kasımda yüzde 0,2 artış gösterdi.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Diğer yandan, Fed Başkanlığı için aday belirleme süreci devam eden ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verilerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeni açıklanan "harika" ekonomik verilerin gümrük vergileri sayesinde gerçekleştiğini öne süren Trump, bu verilerin daha da iyileşeceğini kaydederek enflasyonun da olmadığını savundu. Trump, göreve gelecek yeni Fed Başkanına ilişkin, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,14 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 98,1 seviyesinde gerçekleşti.

ÇİN VE HİNDISTAN GÜMÜŞÜ REKORA TAŞIDI

Değerli metaller, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin sürmesiyle artan talep ve ABD-Çin ekonomik verilerindeki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelerin güvenli liman talebini canlı tutmasıyla desteklendi.

Arz ve talep tarafındaki beklentiler de altın hariç sanayide kullanılan değerli metallere pozitif destek sağladı. Özellikle gümüş, Hindistan ve Çin'den gelen haber akışının etkisiyle oluşan arz endişelerinden destek buldu.

Hindistan'da emeklilik düzenleyici kurumuna bağlı fonların portföylerinin yüzde 1'ini onaylı altın ve gümüş ETF'lerine ayırabilmesine izin verilmesi, altın ve gümüşe yönelik talebi artırdı.

Çin Ticaret Bakanlığının, 2026-2027 döneminde gümüş ihracatını "devlet ticareti" çerçevesinde belirli yeterlilik kriterlerini karşılayan firmalarla sınırlandıran duyurusu 30 Ekim'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanırken, yeterlilik sahibi şirketlere ilişkin sonuçlar da 12 Aralık'ta açıklanmıştı.

Analistler, Çin'in gümüş ihracatını devlet ticareti kapsamına alarak gümüş ihracatını daha sınırlı ve denetimli hale getirmesinin, fiziksel piyasada arzın dağılımını sıkılaştırabileceği ve risk primini artırarak gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Ancak söz konusu etkinin kalıcılığının küresel yatırım talebi ile sanayi kullanımındaki seyre bağlı olacağını belirten analistler, gümüşün yoğun kullanıldığı endüstriyel alanlar hariç yapay zeka gibi sektörlerin enerji altyapısı yatırımlarının da gümüşe yönelik talepte belirleyici olacağını kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte gümüşün ons fiyatı, hafta içinde 79,3 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 79,2 dolardan tamamladı. Bununla birlikte gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171,5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.

ALTIN, PLATİN, PALADYUM

Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 549,9 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, haftayı 4 bin 533 dolardan tamamladı. Yıllık bazda ise yüzde 72,8 değer kazanarak muadillerinin yıllık bazda gerisinde kaldı.

Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 2 bin 474,36 doları görerek rekor tazelerken, haftayı 2 bin 426,42 dolardan tamamladı. Yıllık yükselişi ise yüzde 167,9 seviyesine ulaştı.

Paladyum fiyatları yıl sonunda toparlanma işaretleri gösterdi. Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan paladyumun ons fiyatı, hafta içinde 1965,61 doları görerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1929,67 dolardan tamamladı. Paladyum da yıllık bazda yüzde 111,2 değer kazandı.

Analistler, bu yükselişte yatırımcıların söz konusu iki metalde fiyatların geride kaldığını düşünmesinin yanı sıra otomotiv ve endüstriyel talebin güçlü kalmasının etkili olduğunu ve bu nedenle hızlı fiyat artışlarının yaşandığını kaydetti.

Değerli metallerde, bu hafta ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 24,5, gümüşte yüzde 17,9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4,5 değer kazandı.

BAZ METALLER ALÜMİNYUM HARİÇ POZİTİF SEYRETTİ

Baz metaller, Noel haftasında işlem hacmi düşerken, alüminyum hariç pozitif seyretti. Bakır fiyatları, arz kısıtları ve büyük kurumların uzun vadede piyasada arz endişesi beklentileriyle pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD'nin bakıra yönelik olası tarife adımlarının küresel ticaret akışlarını bozduğunu, ABD piyasası ile Londra Metal Borsası (LME) arasında prim ayrışmasına yol açtığını kaydetti.

Çinko tarafında ise stoklardaki gerileme daha önce sert bir sıkışmaya yol açarken, arz fazlasının önemli bölümünün Çin'de birikmesi diğer piyasalarda dönemsel arz endişesini artırdı.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında nikelde yüzde 5,1, bakırda yüzde 2,5, kurşunda yüzde 0,6, çinkoda yüzde 0,4 değer kazanırken, alüminyumda yüzde 0,1 değer kaybetti.

Kaynak: AA