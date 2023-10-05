Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi!

ABD'de iş imkanları, açık iş ilanlarını gösteren JOLTS'un FED için önemli bir veri olduğunu söyleyen Kolçak, "Beklentinin çok üzerinde geldi 9 milyon 610 bin." dedi ve, "Demek ki ABD'de hala bir alım var hala istihdam piyasası güçlü anlamına geliyor bu da FED'in elini güçlendiriyor Yani FED 'Ben agresif gideceğim daha fazla faiz artışı yapacağım' gibi bunu kullanır, kullanıyor da zaten." ifadelerini kullandı.