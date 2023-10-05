Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi!
Ekonomist Hatice Kolçak altının destekleri kıra kıra düştüğünü belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Altın fiyatları son birkaç günde düşüş üstüne düşüş kaydetti. Bu düşüşü ekonomik verilere bağlayan Hatice Kolçak altın hakkındaki analizini paylaştı.
ABD'de iş imkanları, açık iş ilanlarını gösteren JOLTS'un FED için önemli bir veri olduğunu söyleyen Kolçak, "Beklentinin çok üzerinde geldi 9 milyon 610 bin." dedi ve, "Demek ki ABD'de hala bir alım var hala istihdam piyasası güçlü anlamına geliyor bu da FED'in elini güçlendiriyor Yani FED 'Ben agresif gideceğim daha fazla faiz artışı yapacağım' gibi bunu kullanır, kullanıyor da zaten." ifadelerini kullandı.
BU TARİHE AMAN DİKKAT
En önemli verinin 6 Ekim 2023 Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu kaydeden Kolçak, "JOLTS yüksek gelince otomatikman piyasalar aşağı geldi. Küresel piyasaların tamamı, sadece Amerikan piyasaları değil Asya piyasalarında da sert düşüşler oldu.
Altın yani her şey düştü, dolar endeksi yükseldi. Tahvil piyasasında çok ciddi hareketlilik var özellikle 10 yıllık tahvil faizleri 4.87, 2 yıllıklar 5'in üstünde bu da 2007 - 2008 krizinde gördüğümüz seviyelere gelmiştik dedim size." diye konuştu.
ALTINI OLANA ACİL UYARI
200 günlük hareketli ortalamayı kıran ons altının destekleri kıra kıra aşağıya doğru düştüğünü söyleyen Kolçak, "Artık burada belli ortalamaların altında kaldığı zaman düşüşler sert oluyor. Dolayısıyla dibi bilmiyoruz. Teknik olarak da sinyal bunu gösterince burada artık kısa vadede alım için uygun değil dediğimiz noktalar buralar oluyor. Çünkü tekniği bozuldu altının." dedi.
ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?
Altının gidişatına ilişkin yorum yapan Kolçak, "Artık burada mesela 1800 dolar var. 1800 dolara kadar aşağıya gelme potansiyeli var. Cuma günü veriler JOLTS'u destekler nitelikte gelirse aşağıya kadar inme ihtimali var. Aşağıya inerse 1800 dolar çok önemli bir destek. Buradan alım beklersiniz normalde ama veriler güçlü geldikçe FED'in eli yükseldikçe altına da satış geliyor bu şekilde." dedi.
YouTube hesabından açıklama yapan Kolçak, "Burada dibi bilmiyoruz. Ama nerelerde tutunur? 1800de tutunmasını beklerim. 1800'de tutunmazsa eğer 1750'lere kadar düşme ihtimali var böyle bir durum olabilir." dedi.
Altının uzun vadede yönünün yukarı olduğunu kaydeden Kolçak olası düşüşlerden korunmanın en iyi yolunun piyasada sepet yapmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: Medyatava