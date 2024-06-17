Altını Fed vurdu, gram altın düştü! (17 Haziran 2024 Pazartesi altın fiyatları)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın bankanın yol haritasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırdı.

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 439 TL seviyesinde bulunuyor. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 459 TL'den tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 990 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 900 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 2 bin 333 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 318 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR KAPALI

Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle haftanın ilk üç günü piyasada işlem yapılmayacak. Resmi tatilin ardından piyasalar, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem