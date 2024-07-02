Altından yatırımcısını üzen haber: Düşüş hızlandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı, 2 milyon 420 bin liraya geriledi.

Altından yatırımcısını üzen haber: Düşüş hızlandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altının kilogram fiyatı 2 milyon 420 bin liraya kadar düştü.

Piyasada en düşük 2 milyon 420 bin lira, en yüksek 2 milyon 465 bin lira seviyelerini gören altın, günün sonunda yüzde 2,7 azalışla 2 milyon 420 bin liradan kapandı.

Önceki gün 2 milyon 485 bin 900 liradan kapanan altının kilogram fiyatı, bu düşüşle birlikte 65 bin 900 lira azaldı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 574 milyon 205 bin 212,51 lira, işlem miktarı ise 1.053,70 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 702 milyon 467 bin 322,01 lira düzeyinde gerçekleşti.

GÜNCE ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış 2.447 TL-Satış 2.448 TL

Çeyrek altın

Satış 3.971 TL-Satış 4.054 TL

Yarım altın

Alış 7.966 TL-Satış 8.101 TL

Tam altın

Alış 15.907 TL-Satış 16.153 TL

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