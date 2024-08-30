Altından Çok Rağbet Görmeye Başladı: Gram Altını Solladı, Yatırım Yapan Kazandı
Son aylarda altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, yatırımcıların dikkatini altın fonlarına yöneltti. Fiziki altındaki gibi alım-satım farkı bulunmayan altın fonları, düşük bütçelerle yatırım yapmak isteyenler için cazip hale geldi. Bu ayın başından itibaren 30 bin yeni yatırımcının altın fonlarına katıldığı bildirildi.
Altın fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte gram altın 2.700 TL bandında seyrederken, yatırımcılar alternatif arayışına girdi. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verilerine göre, toplam altın fonu yatırımcı sayısı 600 bini aştı. Son bir ayda altın ve kıymetli maden fonlarına 6.3 milyar TL’lik bir giriş oldu. Bu fonlarda yönetilen toplam büyüklük ise 100 milyar TL’yi geçti.
TEFAS verileri, son bir yılda en çok kazandıran fonun yüzde 64,8 ile kıymetli madenler fonu olduğunu gösteriyor. Bazı altın fonlarının ise aynı dönemde yüzde 70’i aşan getiriler sağladığı dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana birçok altın fonu, gram altının sağladığı getiriden daha yüksek kazançlar sundu.
İş Portföy Dağıtım Kanalı Yönetimi Bölüm Müdürü Can İşözen, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alım gücü düşük olan yatırımcıların altın fonlarına yöneldiğini belirtti. İşözen, "Gram altın 2.700 TL seviyelerinde iken, bir yatırım fonunu 5 ya da 10 liradan bile alabilirsiniz. Bu da daha küçük bütçeli yatırımcıların altına kolayca erişimini sağlıyor" dedi.
Altın fonlarının fiziki altına kıyasla daha fazla getiri sağladığını vurgulayan İşözen, "Fiziki altın genellikle yastık altında bekletilir ve çalışmaz. Ancak altın fonları, Hazine’nin çıkardığı altın kira sertifikalarına da yatırım yaparak ek gelir oluşturur. Böylece toplam getirisi, fiziki altına göre bir iki puan daha yüksek olabilir" diye konuştu. Ancak, yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının yükseltildiğini de hatırlattı.
İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acer, altın fiyatlarındaki ralli ve borsanın beklenen getiriyi sağlayamaması nedeniyle yatırımcıların altın fonlarına kaymasının doğal olduğunu belirtti. Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Suna Tanrıverdi Fidan ise, altın fonlarına olan ilginin, altın fiyatlarındaki artışın yanı sıra fonların sağladığı avantajlardan kaynaklandığını ifade etti. Fidan, "Fiziki altın işlemlerinde alış ve satış marjı bazı dönemlerde yüksek olabiliyor. Ancak altın fonlarında alım-satım işlemleri genellikle aynı fiyat üzerinden yapılır, bu da bir avantaj sağlıyor" dedi.
Fidan, altın fonları ile gram altın arasındaki getirinin uzun vadede genellikle paralel hareket ettiğini, ancak dönemsel olarak performans farklılıklarının olabileceğini belirtti. Kısa vadede her iki yatırım aracının da farklı getiriler sunabileceğini vurguladı.