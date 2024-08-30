Altından Çok Rağbet Görmeye Başladı: Gram Altını Solladı, Yatırım Yapan Kazandı

Altın fonlarının fiziki altına kıyasla daha fazla getiri sağladığını vurgulayan İşözen, "Fiziki altın genellikle yastık altında bekletilir ve çalışmaz. Ancak altın fonları, Hazine’nin çıkardığı altın kira sertifikalarına da yatırım yaparak ek gelir oluşturur. Böylece toplam getirisi, fiziki altına göre bir iki puan daha yüksek olabilir" diye konuştu. Ancak, yatırım fonlarındaki stopaj oranlarının yükseltildiğini de hatırlattı.