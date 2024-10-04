Altından 10 Kat Daha Karlı, Bu Yatırıma Yönelen Kazandı! İşte En Çok Kazandıran 5 Fon
Gram altın fiyatları, 3 Ekim 2024 itibarıyla 2.925 TL seviyesinden işlem görerek yıl başından bu yana %50 oranında artış kaydetti. Bu yükseliş, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) altına dayalı fonların getirisini zirveye taşıdı. İşte en çok kazandıran 5 fon...
Kaynak: Haber Merkezi
BES'te bulunan 1,13 trilyon TL'lik birikimin %32'si, yani 362 milyar TL'si altın fonlarında yer alıyor. Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Peki, en çok kazandıran altın fonları hangileri? İşte detaylar…
2024 yılının ilk dokuz ayında gram altındaki %50'lik prim, BES'teki fon getirilerine de yansıdı. 1 Ekim 2024 itibarıyla BES havuzundaki birikimler 1 trilyon 132 milyar TL'ye ulaştı. Bunun %32’si, yani 362 milyar TL'si altına dayalı fonlarda toplandı.
Bu yıl jeopolitik risklerin artması ve FED’in faiz indirimleri, altın fonlarının değerini artırırken, hisse fonları ikinci sıraya geriledi. BES’te hisse senetlerinin payı 272 milyar TL olarak kaydedildi.
EN ÇOK KAZANDIRAN FONLAR
Yıl başından 2 Ekim'e kadar geçen süreçte en fazla kazandıran altın fonları şunlar oldu:
QNB Altın Emeklilik Fonu (CFA): %59,67 getiri
AXA Hayat Altın Katılım Fonu (HEA): %50,42 getiri
AGESA Hayat Altın Katılım Fonu (GEV): %50,37 getiri
Katılım Emeklilik Altın Fonu (KEF): %50,35 getiri
FİBA Altın Emeklilik Fonu (GRA): %50,13 getiri
3 Ekim 2024 Gram Altın ve Ons Fiyatları
Gram altın fiyatı 3 Ekim 2024 sabahında 2.920 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 3.045-3.095 TL aralığında işlem görüyor. Çeyrek altın 5.050 TL, yarım altın 10.090 TL ve tam altın 20.110 TL'den satılıyor. Küresel piyasalarda ons altın 2.655 dolar civarında işlem görüyor.
FED VE JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ
ABD'de açıklanan istihdam verileri, FED’in faiz politikalarına dair ipuçları verirken, Richmond FED Başkanı Thomas Barkin, enflasyonla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri. İsrail’in Hizbullah ve Hamas’a yönelik saldırıları devam ederken, İran’a olası müdahale gözlerin çevrildiği bir diğer konu.
Analistler, FED’in ılımlı faiz indirimlerinin ve jeopolitik risklerin etkisiyle gram altında 2.910 TL, ons altında ise 2.640 dolar seviyelerinin destek noktaları olduğunu belirtiyor.