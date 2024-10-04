Altından 10 Kat Daha Karlı, Bu Yatırıma Yönelen Kazandı! İşte En Çok Kazandıran 5 Fon

BES'te bulunan 1,13 trilyon TL'lik birikimin %32'si, yani 362 milyar TL'si altın fonlarında yer alıyor. Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Peki, en çok kazandıran altın fonları hangileri? İşte detaylar…

2024 yılının ilk dokuz ayında gram altındaki %50'lik prim, BES'teki fon getirilerine de yansıdı. 1 Ekim 2024 itibarıyla BES havuzundaki birikimler 1 trilyon 132 milyar TL'ye ulaştı. Bunun %32’si, yani 362 milyar TL'si altına dayalı fonlarda toplandı.