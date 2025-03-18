Altında Yükseliş Sürerken Uzman İsim Çok Net Konuştu! Yenir Rekora Hazır Olun Çok Sert Olacak

ONS ALTIN 3 BİN 60 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR

Filiz Eryılmaz, mevcut gelişmelerle birlikte ons altının hızla 3 bin 60 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak, 2 bin 978 dolar altına düşmesi durumunda gram altının 3 bin 500 liranın altına gerileyebileceğini ve bunun da daha fazla düşüş sinyali verebileceğini söyledi. Bu sebeple, yatırımcıların temkinli olup bir süre beklemelerinin daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.

Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki volatiliteyi dikkatle izlemek ve stratejilerini buna göre belirlemek isteyen yatırımcılar için daha fazla belirsizliğin olabileceğini ve doğru adımların atılmasının önem taşıdığını vurguladı.