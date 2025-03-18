Altında Yükseliş Sürerken Uzman İsim Çok Net Konuştu! Yenir Rekora Hazır Olun Çok Sert Olacak
Altın fiyatları, küresel gelişmeler ve ekonomik verilerin etkisiyle yükselişe devam ederken, ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının geleceği hakkında önemli uyarılarda bulundu. Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların tercihi olmaya devam ediyor ve jeopolitik riskler, özellikle Trump'ın ticaret tarifeleri ve Yemen’e yapılan saldırılar gibi faktörler, değerli metallerin değerini artırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Doç. Dr. Eryılmaz, altın fiyatlarının gidişatı ve küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini Sözcü TV’de değerlendirdi. İşte Eryılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar...
ALTINDA REKORLAR BEKLENİYOR
Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarının savaş ortamı ve jeopolitik gelişmelerle birlikte artış gösterebileceğini belirtti. Piyasaların açılmasıyla birlikte, hem ons altın hem de gram altın fiyatlarında rekor seviyelere ulaşılabileceğini söyledi. Özellikle Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarının piyasaları olumsuz etkileyebileceğini ve bu gelişmelerin altın fiyatlarını daha da güçlendirebileceğini ifade etti. Ancak, söz konusu saldırılar yaşanmasaydı, bir düzeltme olabileceğine de dikkat çekti.
YATIRIMCI İÇİN STRATEJİ ÖNERİSİ
Filiz Eryılmaz, yatırımcılara altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş karşısında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Altının gelecekte daha da yükseleceğini düşünerek yüklü miktarda kısa vadede altın almanın riskli olabileceğini ifade etti. 3 bin dolar seviyesinin üzerindeki ons altının hareketini görmek gerektiğini vurgulayan Eryılmaz, gram altının 3 bin 500 liranın üzerine çıkması durumunda birkaç günlük kapanışların takip edilmesi gerektiğini söyledi.
ONS ALTIN 3 BİN 60 DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR
Filiz Eryılmaz, mevcut gelişmelerle birlikte ons altının hızla 3 bin 60 dolara kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak, 2 bin 978 dolar altına düşmesi durumunda gram altının 3 bin 500 liranın altına gerileyebileceğini ve bunun da daha fazla düşüş sinyali verebileceğini söyledi. Bu sebeple, yatırımcıların temkinli olup bir süre beklemelerinin daha sağlıklı olacağına dikkat çekti.
Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarındaki volatiliteyi dikkatle izlemek ve stratejilerini buna göre belirlemek isteyen yatırımcılar için daha fazla belirsizliğin olabileceğini ve doğru adımların atılmasının önem taşıdığını vurguladı.