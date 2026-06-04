Altında Yön Yeniden Yukarı: Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

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Küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı döndürdü.

Dün ons altındaki düşüşün etkisiyle günü yüzde 1,2 değer kaybıyla 6 bin 552 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne alıcılı başladı. Saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 değer kazanan gram altın, 6 bin 608 lira seviyesinden işlem görüyor.

SON DURUM NE?

Altın piyasasındaki toparlanma hız kazanırken, serbest piyasadaki güncel fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: 6 bin 608 TL

Çeyrek Altın: 10 bin 928 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 506 TL

Ons Altın: 4 bin 470 dolar (Yüzde 0,8 artış)

ALTINI TETİKLEYEN İKİ KRİTİK GELİŞME

Altın fiyatlarındaki bu yukarı yönlü ivmelenmede iki ana faktör öne çıkıyor. İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardığına yönelik haber akışı, dolar endeksi ve petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Bu durum, altının ons fiyatını destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu.

New York Fed Başkanı John Williams'ın mevcut para politikasının "doğru" konumda olduğunu belirterek, şimdilik faiz oranlarını artırmaya ya da düşürmeye ihtiyaç duyulmadığını ifade etmesi, altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimini perçinledi.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Analistler, piyasaların yönü açısından bugün yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Günün geri kalanında izlenecek kritik veriler şunlar:

Yurt içi: İşsizlik oranı, para ve banka istatistikleri.

Yurt dışı: Euro Bölgesi perakende satışları, ABD işsizlik maaşı başvuruları.

Kaynak: AA