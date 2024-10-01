Altında Yön Değişti! Uzmanı ‘Her An’ Olabilir Diyerek Uyardı, Fiyatlar Değişecek

Milliyet'te yer alan habere göre, Altın piyasasında son iki gündür aşağı yönlü hareketler ve kar realizasyonları gözlemleniyor. Bu durumun doğal olduğu belirtilirken ekonomist Hikmet Baydar gram altın ve dolara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Öte yandan uzmanlar, ABD'deki faiz indirimleri ve jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini ifade ederken, aşağı yönlü bu hareketlerin ise alım fırsatları doğurabileceği vurgulanıyor. Şu an için altın fiyatlarında bir düşüş trendi beklenmiyor.

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Ons altın için en önemli destek seviyesinin 2583 dolar olduğu belirtiliyor. Bu seviyeye kadar bir gerileme, kar realizasyonu olarak değerlendirilirken, düşüş trendi olarak algılanmamalıdır. Önümüzdeki günlerde ons altının 2600 dolar seviyelerinde yatay bir dalgalanma sergilemesi olası. Altın, 2500 dolar seviyelerinden hızla 2700 dolara kadar yaklaşarak, son olarak 2685 dolar seviyesinde zirve yapmıştı. 2583 doların altına bir düşüş beklenmiyor ve genel trendin hala yukarı olduğu ifade ediliyor.