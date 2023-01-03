Altında yeni yıl tahminleri: Gram altın 1600 lirayı aşacak

“Ons bazında bakacak olursak; Fed başta olmak üzere faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisi var. Öte yandan dünyadaki resesyon ve stagflasyon endişesi altın tercihini öne çıkaracak gibi duruyor” ifadelerini kullanan uzman isim ons altın için yaptığı tahminde, “2022’de gündemde olup işlemeyen jeopolitik gerginliklerin 2023’te daha etkin olması altını destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.