Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı?

Altın piyasasında yükseliş trendi sürüyor. 16 Eylül Salı sabahına ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekorla başlayan gram altın, 4 bin 900 TL seviyesini gördü.

Saat 09.00 itibarıyla güncel verilere göre gram altın 4 bin 891 TL, çeyrek altın ise 8 bin 156 TL seviyelerinde işlem görüyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Fed’in Çarşamba günü sona erecek toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 96, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 4 olarak fiyatlanıyor. Bu gelişmeler ons altının da yükselmesini sağladı. Asya piyasalarında sabah saatlerinde ons altın 3 bin 689 dolara kadar çıktı.

Yıl başından bu yana ons altındaki artış yüzde 40’ı aşarken, sadece Eylül ayındaki yükseliş yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, Fed’in kararı sonrası altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4.891,57 TL

Çeyrek altın 8.156,00 TL

Yarım altın 16.313,00 TL

Tam altın 32.174,09 TL

Cumhuriyet altını 32.476,00 TL

