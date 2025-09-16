Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı?

Altın piyasasında yükseliş sürüyor. Gram altın 16 Eylül sabahı 4 bin 900 TL seviyesini test ederken, çeyrek altın 8 bin 156 TL’den işlem görüyor. Fed’in faiz indirimi kararı öncesi ons altın 3 bin 689 dolara ulaştı.

Altında Yeni Rekor! Gözler Yarına Çevrildi, 5 Bin Lirayı Aşar mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yükseliş trendi sürüyor. 16 Eylül Salı sabahına ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekorla başlayan gram altın, 4 bin 900 TL seviyesini gördü.

Saat 09.00 itibarıyla güncel verilere göre gram altın 4 bin 891 TL, çeyrek altın ise 8 bin 156 TL seviyelerinde işlem görüyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

Fed’in Çarşamba günü sona erecek toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 96, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 4 olarak fiyatlanıyor. Bu gelişmeler ons altının da yükselmesini sağladı. Asya piyasalarında sabah saatlerinde ons altın 3 bin 689 dolara kadar çıktı.

Yıl başından bu yana ons altındaki artış yüzde 40’ı aşarken, sadece Eylül ayındaki yükseliş yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler, Fed’in kararı sonrası altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğine dikkat çekiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4.891,57 TL
Çeyrek altın 8.156,00 TL
Yarım altın 16.313,00 TL
Tam altın 32.174,09 TL
Cumhuriyet altını 32.476,00 TL

Küresel Piyasalar Nefesini Tuttu: Gözler Çarşambaya Çevrildi... Altında Tüm Dengeler DeğişebilirKüresel Piyasalar Nefesini Tuttu: Gözler Çarşambaya Çevrildi... Altında Tüm Dengeler DeğişebilirEkonomi
Rekora Koşan Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin! Tarih Verdi: '5.500 TL Olabilir'Rekora Koşan Gram Altın İçin Çarpıcı Tahmin! Tarih Verdi: '5.500 TL Olabilir'Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Rekor
Arda Güler'le İlgili Bomba İddia! Xabi Alonso Sen Ne Yaptın Böyle… Arda Güler'le İlgili Bomba İddia
Bu Başka Bir Seviye! Victor Osimhen’in Yaptığını Duyan Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek
İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi İtiraz Sonuç Verdi, Simit Zammı Geri Çekildi
New York Borsası Günü Yükselişle Kapattı New York Borsası Günü Yükselişle Kapattı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı: Tanklar Şehre Girdi, Peş Peşe Patlamalar İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı
Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde
Doğum Günü Balonu Kâbusa Dönüştü! Küçük Çocuğun Feci Ölümü Doğum Günü Balonu Can Aldı! Küçük Çocuğun Feci Ölümü
Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu
Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti