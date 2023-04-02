Altında yeni hafta analizi: Yükseliş sürecek mi?
Gram altın geçtiğimiz haftanın tamamını 1.200 liranın üzerinde geçirdi. İşte yatırımcısının merak ettiği altının önümüzdeki haftaki seyriyle ilgili son analizler...
Gram altın ve ons altında yaşanan ani fiyat değişimleri yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Piyasalar Pazartesi günü hangi gelişmeleri takip edecek?
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:
"Yükselişlerini sınırlandıran ons altında ABD büyüme verisi öncesinde 1970 dolar seviyelerinde fiyatlamalar gözlendi. Verinin hemen ardından spot piyasada altının onsu 1975 dolar üzerinde fiyatlama gördükten sonra 1965 dolar seviyelerine tekrar geri çekildi.
5 günlük üssel ortalaması 1968 dolar üzerinde fiyatlama görüldü. Direnç seviyeleri olarak ise 1980 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1985 ve 1990 dolar seviyeleri takibimizde olacak.