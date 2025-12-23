Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel çapta artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı taşıyor.

Yeni haftaya tarihi zirvelerle başlayan altın, 23 Aralık Salı gününe de rekor seviyelerle giriş yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolar, gram altın ise 6.191 TL seviyesine çıkarak bugüne kadarki en yüksek değerlerini gördü. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

İşte 23 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…

Gram Altın

Alış: 6.170,8660 TL

Satış: 6.171,6370 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.485,89

Satış: 4.487,06

Çeyrek Altın

Alış: 9.873,39 TL

Satış: 10.090,63 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 39.493,54 TL

Satış: 40.239,07 TL

Tam Altın

Alış: 39.586,00 TL

Satış: 40.361,00 TL

Yarım Altın

Alış: 19.679,29 TL

Satış: 20.175,33 TL

Ziynet Altını

Alış: 39.481,95 TL

Satış: 40.227,27 TL

Ata Altın

Alış: 40.228,86 TL

Satış: 41.242,79 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.398,33 TL

Satış: 4.534,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.617,79 TL

Satış: 5.876,01 TL

Gremse Altın

Alış: 98.809,00 TL

Satış: 100.593,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi