Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde
Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. 23 Aralık’ta ons altın 4.497 dolara, gram altın ise 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.
Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel çapta artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı taşıyor.
Yeni haftaya tarihi zirvelerle başlayan altın, 23 Aralık Salı gününe de rekor seviyelerle giriş yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolar, gram altın ise 6.191 TL seviyesine çıkarak bugüne kadarki en yüksek değerlerini gördü. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?
İşte 23 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…
Gram Altın
Alış: 6.170,8660 TL
Satış: 6.171,6370 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.485,89
Satış: 4.487,06
Çeyrek Altın
Alış: 9.873,39 TL
Satış: 10.090,63 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 39.493,54 TL
Satış: 40.239,07 TL
Tam Altın
Alış: 39.586,00 TL
Satış: 40.361,00 TL
Yarım Altın
Alış: 19.679,29 TL
Satış: 20.175,33 TL
Ziynet Altını
Alış: 39.481,95 TL
Satış: 40.227,27 TL
Ata Altın
Alış: 40.228,86 TL
Satış: 41.242,79 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.398,33 TL
Satış: 4.534,11 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.617,79 TL
Satış: 5.876,01 TL
Gremse Altın
Alış: 98.809,00 TL
Satış: 100.593,00 TL
