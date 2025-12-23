Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. 23 Aralık’ta ons altın 4.497 dolara, gram altın ise 6.191 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Son Güncelleme:
Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel çapta artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı taşıyor.

Yeni haftaya tarihi zirvelerle başlayan altın, 23 Aralık Salı gününe de rekor seviyelerle giriş yaptı. Sabah saatlerinde ons altın 4.497 dolar, gram altın ise 6.191 TL seviyesine çıkarak bugüne kadarki en yüksek değerlerini gördü. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

İşte 23 Aralık 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…

Gram Altın
Alış: 6.170,8660 TL
Satış: 6.171,6370 TL

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.485,89
Satış: 4.487,06

Çeyrek Altın
Alış: 9.873,39 TL
Satış: 10.090,63 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 39.493,54 TL
Satış: 40.239,07 TL

Tam Altın
Alış: 39.586,00 TL
Satış: 40.361,00 TL

Yarım Altın
Alış: 19.679,29 TL
Satış: 20.175,33 TL

Ziynet Altını
Alış: 39.481,95 TL
Satış: 40.227,27 TL

Ata Altın
Alış: 40.228,86 TL
Satış: 41.242,79 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.398,33 TL
Satış: 4.534,11 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.617,79 TL
Satış: 5.876,01 TL

Gremse Altın
Alış: 98.809,00 TL
Satış: 100.593,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Ocak 2026'da Devreye Giriyor! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek: Çift Maaş Dönemi Başlıyor Ocak 2026'da Devreye Giriyor! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek: Çift Maaş Dönemi Başlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İPA’dan Çarpıcı Rapor! İstanbul’da Geçinmek Her Ay Daha da Zor! İşte Megakentte Yaşamanın Bedeli İPA’dan Çarpıcı Rapor! İstanbul’da Geçinmek Her Ay Daha da Zor! İşte Megakentte Yaşamanın Bedeli
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon
İstanbul'da 'Mali Müşavir' Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı İstanbul'da 'Mali Müşavir' Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı
Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde Altında Tarihi Zirve! Yatırımcının Yüzü Gülüyor! Gram ve Ons Tüm Zamanların En Yükseğinde