Altında Tarihi Seviye: Gram Altın 7 Bin TL'ye Koşuyor! İslam Memiş Yatırımcıyı 'Dikkat' Diyerek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları yeni güne de güçlü yükselişle başladı. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte hem gram altın hem de ons altın tarihi seviyeleri test etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusundaki çıkışları küresel risk algısını yükseltirken, yatırımcılar yönünü yeniden altına çevirdi.

REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

21 Ocak 2026 itibarıyla gram altın 6.804 TL seviyesini görürken, ons altın 4.888 dolar ile tarihi zirvesini test etti. Piyasalarda her iki fiyatın da kısa sürede bu seviyelere ulaşması dikkat çekti.

“YILLIK HEDEF ÜÇÜNCÜ HAFTADA TEST EDİLDİ”

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş, 2026 yılı için öngördükleri 4.880 dolar seviyesinin yılın henüz üçüncü haftasında görülmesinin olağan olmadığını belirtti. Memiş, gram altında da 7 bin TL eşiğinin aşılabileceğini, belirsizlik ortamının fiyatları yukarı taşıdığını ifade etti.

“BU DURUM MANİPÜLASYONU AÇIKÇA GÖSTERİYOR”

Memiş, yıllık hedeflerin bu kadar kısa sürede yakalanmasının piyasalarda büyük oyuncuların etkisine işaret ettiğini vurgulayarak, “Bu tablo emtia piyasasında perde arkasında bir savaş ve ciddi bir manipülasyon olduğunu alenen gösteriyor” dedi.

“AYNI TEDBİRİ KENDİM DE ALDIM”

2026’nın sağlıklı fiyat oluşumlarının zor olacağı bir yıl olacağını daha önce dile getirdiğini hatırlatan Memiş, “Aynı düşüncem geçerli, aynı tedbiri kendim de aldım. Fiyata değil, elimdeki miktara odaklanıyorum. Aksi halde sağlıklı yatırım yapmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VURGUSU

Altın fiyatlarındaki yükselişin bazı yatırımcılarda sahte bir zenginlik algısı oluşturduğunu söyleyen Memiş, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekerek, profesyonel yatırımcıların fiyat yerine strateji ve oranlara odaklandığını belirtti.

22 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.38 itibarıyla 4.798 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.24 itibarıyla 6.679 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.24 itibarıyla 10.921 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.23 itibarıyla 21.842 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi