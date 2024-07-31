Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Gram altın güne 2 bin 571 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.407 dolardan işlem görüyor.

Altında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 571 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 113 liradan, işlem görüyor.

İşte 31 Temmuz güncel altın fiyatları...

Gram altın fiyatı

Alış: 2.571,10

Satış: 2.571,51

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.113,49

Satış: 4.204,13

ONS altın fiyatı

Alış 2.407,33

Satış: 2.407,69

Cumhuriyet altını

Alış: 16.455,05

Satış: 16.766,21

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.201,27

Satış: 8.408,26

Ata altın fiyatı

Alış: 16.971,41

Satış: 17.404,58

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.389,21

Satış 1.825,83

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.352,18

Satış: 2.492,85

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.452,10

Satış: 16.762,72

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