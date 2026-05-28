Altında Son 2 Ayın En Sert Düşüşü: Gram Altın 6 Bin 457 Liraya Çakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve tırmanan jeopolitik riskler, güvenli liman olarak bilinen altına sert bir satış baskısı getirdi. Türkiye'de Kurban Bayramı nedeniyle iç piyasaların işleme kapalı olduğu günde, altın fiyatlarında sert düşüş grafiği dikkat çekiyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Dün küresel piyasalarda ons fiyatındaki erimeye paralel olarak yüzde 1,1 değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 577 liradan tamamlamıştı. Yeni güne de negatif seyirle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 1,8 altında, 6 bin 457 lira seviyesine kadar çekildi.

Aynı dakikalarda kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlamalarında çeyrek altın 10 bin 680 liradan, cumhuriyet altını ise 42 bin 540 liradan alıcı buluyor.

ONS SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Altının küresel para birimi olan ons altın, uluslararası piyasalarda 4 bin 366,7 dolara kadar gerileyerek son 2 ayın en dip seviyesini test etti. Ons altın, buralardan gelen hafif tepki alımlarıyla şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 1,8 azalışla 4 bin 376 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor.

İRAN GERİLİMİ ALTINI NEDEN VURDU?

Piyasa uzmanları, normal şartlarda jeopolitik krizlerin altını yükseltmesi beklenirken bu kez tam tersi bir fiyatlamanın yaşanmasını "enflasyon ve faiz" sarmalına bağlıyor. ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği yeni askeri saldırılar, küresel petrol fiyatlarını hızla yukarı tırmandırdı. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, ABD ekonomisinde enflasyonun yeniden hortlayacağı endişelerini tetikledi.

Enflasyon baskısının artmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim süreçlerine dair belirsizlik arttı ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi güçlendi. Alternatif getiri olan faiz beklentilerinin yükselmesi ve doların küresel ölçekte güç kazanması, faiz getirisi olmayan altın başta olmak üzere tüm kıymetli maden fiyatlarını sert şekilde baskıladı.

YATIRIMCININ GÖZÜ ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Analistler, yurt içinde bayram sakinliği yaşanırken yurt dışı takviminin altın fiyatlarının yönü açısından kritik önemde olduğunu vurguluyor. Altının kaderini belirleyecek günün öne çıkan başlıkları şunlar:

ABD Büyüme Rakamları: ABD ekonomisinin büyüme performansı piyasaların odağında olacak.

ABD ekonomisinin büyüme performansı piyasaların odağında olacak. Fed'in Favori Enflasyon Verisi (PCE): Fed’in para politikasına doğrudan yön veren çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi altının seyrini netleştirecek.

Fed’in para politikasına doğrudan yön veren çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi altının seyrini netleştirecek. Avrupa Ekonomik Güven Endeksi: Euro Bölgesi'nden gelecek veriler küresel likidite akışını etkileyecek.

Kaynak: AA