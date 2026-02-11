Altında Sessiz Bekleyiş! Yatırımcı Bugüne Kilitlendi, Gözler Kritik Veride

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 0,65 oranında gerileyerek 5.025 dolardan günü tamamladı. Yeni günde ise TSİ 06.00 itibarıyla fiyatların 5.050 dolar civarında dengelenmeye çalıştığı görülüyor. Yurt içinde 11 Şubat 2026 itibarıyla gram altın 7.090 TL seviyesinden açılış yaparken, Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 7.425 TL’den, çeyrek altın ise 12.090 TL’den satışa sunuluyor.

GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE

Altın piyasasının yönü açısından bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri kritik önem taşıyor. TSİ 16.30’da duyurulacak verilerde, ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kalması ve saatlik kazançların yüzde 0,3 yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, beklentilerin altında kalabilecek bir istihdam tablosunun Fed’in faiz indirimi ihtimalini güçlendirebileceğini, bunun da altın gibi değerli metalleri destekleyebileceğini belirtiyor.

HARCAMALARDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

ABD iş gücü piyasasından gelen son veriler zayıflamaya işaret ediyor. Ocak ayında işten çıkarmalar 108 bin 435’e yükselerek 2009’dan bu yana en yüksek ocak ayı seviyesine ulaştı. İstihdamdaki bu zayıflık tüketici tarafına da yansıdı. Aralık ayında perakende satışlar yüzde 0,4 artış beklentisine karşın değişim göstermedi. Bu durum, enflasyon baskılarının hafifleyebileceğine dair sinyal vererek daha düşük faiz beklentilerini destekledi.

ALTIN İÇİN BEKLENTİLER GÜÇLÜ

Piyasalarda Fed’in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor. Faiz indirimi öngörüleri, getiri sağlamayan altın için destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. İstihdamdaki zayıflama, parasal gevşeme ihtimalini güçlendirirken; Çin’in ocak ayında da altın alımlarını sürdürerek üst üste 15’inci aya taşıması ve ABD-İran hattında devam eden jeopolitik gerilimler, fiyatlarda olası düşüşleri sınırlayan faktörler arasında gösteriliyor.

UBS’TEN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

İsviçre merkezli UBS’in yayımladığı son raporda da ABD’de faiz oranlarının gerilemesinin altın tutma maliyetini azaltarak fiyatları destekleyeceği ifade edildi. Banka analistleri, merkez bankalarının alımlarını sürdürebileceğini belirterek ons altının yıl sonuna doğru 5.900 dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi