Altında Sert Fren: Gram Altın ve Ons Altın Geriledi! Gözler Fed'in Kararında

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Haftanın en kritik gündem maddesi olarak görülen Fed toplantısı öncesinde altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Piyasalarda faiz kararına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle birlikte hem ons hem de gram altında değer kaybı görüldü.

Yeni işlem gününde spot altın yaklaşık yüzde 0,9 gerileyerek 4 bin 127 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. İç piyasada gram altın ise yüzde 0,8'lik düşüşle 6 bin 125 lira seviyesine çekildi. Gümüş fiyatlarında da benzer bir görünüm yaşanırken, spot gümüş yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 60,76 dolar seviyesine indi.

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD ekonomik verileri ve istihdam rakamları, Fed'in faiz artışına gitme ihtimalini zayıflatmış olsa da yatırımcılar karar öncesinde risk almak istemiyor. Bu nedenle altın fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş yerini satışlara bıraktı.

Uzmanlar, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliğin güvenli liman talebini kısa vadede sınırladığını belirtiyor. Analistlere göre, faiz kararının ardından verilecek mesajlar altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

Piyasaların odağındaki bir diğer unsur ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrasında yapacağı açıklamalar olacak. Uzmanlar, şahin tonda mesajların satış baskısını artırabileceğini, buna karşılık faiz indirimi beklentilerini destekleyecek güvercin açıklamaların ise altın fiyatlarında yeniden yükselişi beraberinde getirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi