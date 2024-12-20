Altında Sert Düşüş Sonrası Uzman İsimden Kritik Uyarı! Tarih Verdi...

ABD Merkez Bankası​ Fed'in faiz indirimine rağmen altın​ fiyatlarında değer kaybı sürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 591 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, Fed'in etkisiyle yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken, haftalık bazda değer kaybına devam ediyor. Geçen hafta 2648 dolardan kapanan ons altın, bu hafta yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüşle 2.600 dolardan işlem görmeye başlıyor. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş, ons altını baskılamaya devam ediyor.

ALTINDAKİ BEKLENTİLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin 100 baz puandan 50 baz puana çekilmesine dikkat çekerek, "Dolar endeksi 108,00 seviyesini aştı. Faiz indirimi beklentisi mart ayında gerçekleşebilir ancak merkez bankalarının alımları, enflasyonist baskılar ve jeopolitik riskler altını destekliyor" dedi.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

FED sonrası ons altın fiyatlarının 2585 dolara kadar gerilediğini belirten Yıldırımtürk, "Bu seviyeler artık destek olabilir ve daha fazla gerileme yaşanmayabilir. Ocak ayında ABD’de yeni Başkan Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları hareketlenebilir. İlk etapta 2700 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş gözlemlenebilir" diye ekledi.

GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Yıldırımtürk, içeride TCMB'nin faiz indirimi beklentilerinin öne çıktığını ve doların da hareketlenmesinin gram altın fiyatlarını etkilediğini söyledi. "Gelecek yıl kurlarda artışa izin verileceği ve enflasyonist baskıların devamı bekleniyor. Bu düşüşler, gram altın için alım fırsatı oluşturabilir. 2025'te gram altın için 3.500-3.750 TL seviyeleri hedef olabilir" dedi.

20 Aralık 2024 Altın Fiyatları

Gram Altın: 2.936 TL

Kapalıçarşı: 2.975-3.015 TL (alım-satım)

Çeyrek Altın: 4.911 TL

Yarım Altın: 9.822 TL

Tam Altın: 19.467 TL

Cumhuriyet Altın: 19.567 TL

Kaynak: Haber Merkezi