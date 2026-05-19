Altında Sert Dalgalanma Sürüyor: İşte Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ortadoğu’daki gerilim ve ABD ile İran arasındaki ateşkese ilişkin belirsizlik, altın piyasasında dalgalı seyri sürdürdü. Haftanın ilk işlem gününde başlayan hareketlilik bugün de devam etti.

Güne düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 657 liradan işlem gördü. Gün içinde gerileyen gram altın, saat 16.56 itibarıyla 6 bin 568 liraya kadar düştü.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINDA SON DURUM NE?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 811 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 85 liradan satılıyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 16.56 itibarıyla 4 bin 508 dolardan işlem görüyor.