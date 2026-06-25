Altında Sert Çöküş: 7 Ayın En Düşük Seviyesi Görüldü! İşte Son Rakamlar

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Altın fiyatlarındaki sert geri çekilme sürerken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü kıymetli metallerde kayıplar derinleşti. Gümüşte de düşüş eğilimi devam ederken, altın son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kripto para piyasasında ise Bitcoin yeniden 60 bin doların altını test etti.

FED BEKLENTİLERİ VE GÜÇLÜ DOLAR ETKİLİ OLDU

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve dolar endeksinin son 13 ayın en yüksek seviyelerine ulaşması, altın ve gümüş üzerindeki satış baskısını artırdı. Buna ek olarak ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın jeopolitik riskleri azaltması, güvenli liman talebini zayıflatarak değerli metallerdeki düşüşü hızlandırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞ 7 AYIN DİBİNDE

Ons altın gün içinde 3.959 dolara kadar gerileyerek kasım ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ons gümüş ise 55,60 dolara kadar çekildi. Böylece her iki kıymetli metal de yaklaşık son 7 ayın en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Ocak ayında 5.594 dolarla tarihi zirvesini gören spot altın, bu seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti. Gram altın da 6 bin lira seviyesinin altına inerek dikkat çekti.

YÜKSEK FAİZ ALTININ CAZİBESİNİ AZALTIYOR

Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 65'in üzerinde fiyatlandığı belirtiliyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcıların ilgisini kaybederken, dolar endeksindeki yükseliş de altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor.

GÜNCEL ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Piyasalarda son işlemlere göre ons altın 3.995 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 5.949 TL'den alıcı bulurken, spot gümüş ise 57,45 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi