Altında Rüzgar Tersine Döndü: Paraşütleri Hazırlayın
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve küresel piyasalarda ons altındaki gerileme, gram altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.
Fed'in sıkı para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentileriyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Para piyasalarındaki öngörüler, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde. Ancak, faiz indiriminin büyüklüğü ve zamanlaması konusunda belirsizlik sürüyor. Özellikle kasım veya aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi güçlü bir şekilde korunuyor.
Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın, haftaya sınırlı bir düşüşle 2 bin 733 TL seviyesinden başladı. Cuma günü altının ons fiyatına paralel olarak satış baskısı altında kalan gram altın, günü 2 bin 742 TL seviyesinde kapatmıştı.
Gram altındaki düşüşle birlikte, çeyrek altın 4 bin 520 TL'den, cumhuriyet altını ise 18 bin 40 TL'den işlem görüyor.
Altının ons fiyatı, geçen hafta cuma günü yüzde 0,30 düşüşle 2 bin 503,4 dolara geriledi. Bugün ise yüzde 0,20'lik bir azalışla 2 bin 498 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki bu gerileme, altın fiyatlarının aşağı yönlü seyrini destekliyor.