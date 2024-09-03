Altında Rüzgar Tersine Döndü: Paraşütleri Hazırlayın

Fed'in sıkı para politikasını gevşetmeye başlayacağı beklentileriyle piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Para piyasalarındaki öngörüler, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönünde. Ancak, faiz indiriminin büyüklüğü ve zamanlaması konusunda belirsizlik sürüyor. Özellikle kasım veya aralık ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi güçlü bir şekilde korunuyor.