Altında Rüzgar Tersine Döndü Güvenli Limanda Yükseliş Alarmı

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Dün yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden altın fiyatları, yeni günde yeniden yükseliş yönüne döndü. Toparlanmada ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilme etkili olurken, piyasaların odağında Fed'in temmuz toplantı tutanakları yer alıyor. Yatırımcılar, açıklanacak tutanakların ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikasına dair önemli sinyaller vermesini bekliyor.

ALTINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Ons altın yeniden 4.350 dolar eşiğine yaklaşırken, gram altın 6 bin 700 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise saat 11.26 itibarıyla 10 bin 980 liranın üzerinde işlem gördü. Değerli metaller cephesinde ise farklı bir görünüm oluştu. Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 63,03 dolara gerilerken, platin yüzde 0,5 yükselerek 1.720,10 dolara çıktı. Paladyum ise 1.289,45 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi