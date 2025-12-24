Altında Rekor Üstüne Rekor! Yeni Zirve Geldi

Zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Ons altın 4.525 dolarla rekor kırarken, gram altın 6 bin TL’yi aştı. Yükseliş çeyrek ve cumhuriyet altınına da yansıdı.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor. Zayıflayan dolar, jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler, altına olan talebi güçlü tutuyor.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEDE

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.525 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. BloombergHT’de yer alan bilgilere göre altın, yıl boyunca art arda rekorlar kırarken, yılbaşından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

GRAM ALTIN 6 BİN TL’Yİ AŞTI

Ons altındaki sert yükseliş, iç piyasada da fiyatları yukarı taşıdı. Gram altın 6.190 TL seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece altın, yatırımcısına güçlü getiri sağlamayı sürdürdü.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Gram altındaki yükseliş çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın 10 bin TL sınırına yaklaşırken, cumhuriyet altını 40 bin TL’nin üzerine çıktı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın:
Alış: 6.193,23 TL – Satış: 6.194,00 TL

Ons Altın:
Alış: 4.492,17 $ – Satış: 4.493,35 $

Çeyrek Altın:
Alış: 9.909,17 TL – Satış: 10.127,20 TL

Yarım Altın:
Alış: 19.758,24 TL – Satış: 20.256,18 TL

Cumhuriyet Altını:
Alış: 39.636,70 TL – Satış: 40.384,91 TL

Tam Altın:
Alış: 40.165,00 TL – Satış: 40.998,00 TL

Ziynet Altını:
Alış: 39.640,35 TL – Satış: 40.388,46 TL

Ata Altın:
Alış: 41.147,79 TL – Satış: 42.194,12 TL

Gremse Altın:
Alış: 100.256,00 TL – Satış: 102.180,00 TL

14 Ayar Bilezik (Gram):
Alış: 3.448,97 TL – Satış: 4.597,80 TL

22 Ayar Bilezik (Gram):
Alış: 5.700,08 TL – Satış: 5.969,09 TL

