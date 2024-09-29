Altında Rekor Üstüne Rekor! İslam Memiş'ten Yatırımcılara Kritik Uyarı

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son hafta zirve yapan ve bu eksende yoluna devam eden altınla ilgili yatırımcılara uyarıda bulundu.

Youtube kanalında, "Bu seviyeden altın alınır mı? | Altın satıp ev veya araba alınır mı?" başlıklı videosu ile takipçilerine tahminlerini aktaran Memiş, 'Bekleyin' dedi.

Memiş'in açıklaması şöyle:

"Ons altın geçen hafta 2680 dolara kadar yükselmişti, tekrar kar satışlarıyla geriledi. 2530 dolar seviyesi üzerinde jeopolitik gerilim fiyatlaması başladığı için 2680 dolara kadar yükseldi ama biz dolar pozisyonumuzu koruduk.

Elinde altın bulunduranlar ise satış için daha erken, bekleyin dedim. Her ay yeni rekor denemesi yapacak hem gram altın hem ons altın.

Geniş bant aralığına odaklanıp burada ons altını takip edebilirsiniz. Aşağıda 2580 dolar, yukarıda 2680 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanmaya devam edecek.

Biz ekim ve kasım ayına bakacağız ve diyeceğiz ki gelirse ekime gelmezse kasıma. 2600 dolar altına sarkarsa bakarız.

Gram altın da ons altını takip etti. 2780 liraya kadar yükseldi. Hem ons altın hem gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

Elinde altın bulunduranlar varlıklarına sahip çıkmalı. 2025 yılı için hedef 4500 lira gram altında.

Nakit ihtiyacınız varsa, araba-ev almalı mıyım sorusu ise kişisel tercihle alakalı bir şey. Herkesin geliri değişir burada."