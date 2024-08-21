Altında Rekor Üstüne Rekor!

Altın fiyatları dün tarihi zirvesini görmesin ardından, bu seviyenin bir miktar altında seyretse de Fed’in faiz indireceğine yönelik beklentiler, altının halen güçlü durmasını sağladı. Dün rekor kıran altın, bugün de Kapalı Çarşı'da 2 bin 800 liraya dayandı.

Yatırımcılar gözünü Fed’in son toplantı tutanaklarını çevirmişken, Fed'in tutanakları ve Jerome Powell'ın konuşması öncesi dün altının ons fiyatı 2 bin 521 dolarla, altının gram fiyatı da 2 bin 741 lirayla tüm zamanların en yükseğini gördü.

ABD’de faizin gelecek ay 25 baz puan indirmesi fiyatlanırken, 50 baz puanlık faiz indirimine ise 3’te bir olasılık verildi. Uzmanlar Fed’in faiz kararı için bu yıl 100’e yakın, gelecek yıl için ise 100 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Dün tarihi zirvesini gören altında, ons altın güne 2 bin 513 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 10 dolara düşen altın, en yüksek ise 2 bin 520 dolar seviyesini gördü. Ons altın an itibarıyla 2 bin 515 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise an itibarıyla 2 bin 743 TL’den işlem görürken, çeyrek altın 4 bin 462 civarında seyrediyor.

Kapalı Çarşı'daki gram altın fiyatları ise 2 bin 800 liraya dayandı.

Gram altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,33, son bir haftada ise yüzde 3,89 oranında değer kazandı.