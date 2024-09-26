Altında Kesintisiz Yükseliş Tersine Dönüyor: İslam Memiş 'Çok Sert Düşecek' Diyerek Net Tarih Verdi

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, geçtiğimiz aylarda başlayan yükselişin altın fiyatlarını tarihi seviyelere yükselttiğini belirterek, hiçbir yatırım aracının sonsuza kadar yükselemeyeceği uyarısında bulundu. Memiş, altın fiyatlarında henüz kar satışlarının ve teknik düzenlemelerin yaşanmadığına dikkat çekerek, sert düşüşler için tarih paylaştı.

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Altında Kesintisiz Yükseliş Tersine Dönüyor: İslam Memiş 'Çok Sert Düşecek' Diyerek Net Tarih Verdi - Resim: 1

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesi ve Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik krizin giderek tırmanması, yatırımcıların 'güvenli liman' altına yönelmesine neden oldu.

Kriz riskinin her geçen gün artış göstermesi altına olan ilgiyi yukarı çekerken, 2670 doları aşan ons altın tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Bu durum altın yatırımcısının yüzünü güldürse de, altın fiyatlarında gelecekte nelerin yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye'de altın piyasalarına yönelik yorumları ile dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, emtia piyasalarını nelerin beklediğine dikkat çekerek, yaşanacaklar için önemli uyarılarda bulundu.

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