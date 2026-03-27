Altında Kayıp Yüzde 15'e Dayandı: Haftanın Son Gününde Tepki Alımları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki çatışmalar ve karşılıklı restleşmeler sürüyor. Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılara 6 Nisan'a kadar ara verdiğini söyledi ancak bu gelişmelere rağmen petrol fiyatları 2 haftadır 100 doların üstünde seyrediyor.

KAYIP YÜZDE 15'E DAYANDI

Bu da küresel enflasyon endişelerini arttırırken, altın fiyatlarını ise düşürüyor.

Gram altının son 1 aylık kaybı yüzde 14,35 olurken, ONS altının kaybı yüzde 14,51 oldu.

ALTINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatları bugüne tepki alımlarıyla yükselişle başladı.

Gram altın 6,353 TL

Çeyrek altın 10,941 TL

Yarım altın 21,828 TL

Cumhuriyet altını 44,050 TL

ONS altın 4,447 dolar

Kaynak: Haber Merkezi