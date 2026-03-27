Altında Kayıp Yüzde 15'e Dayandı: Haftanın Son Gününde Tepki Alımları
ABD, İsrail ile İran arasında süren çatışmaların devam etmesi nedeniyle petrol fiyatları 2 haftadır 100 doların üstünde seyrediyor. Savaş küresel enflasyon riskini güçlendirirken; altın fiyatlarının da değer kaybı yaşamasına yol açtı. Altında son bir ayda kayıp yüzde 15'e dayanırken haftanın son gününde tepki alımları yaşanıyor. İşte 27 Mart Cuma güncel altın fiyatları…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD ile İran arasındaki çatışmalar ve karşılıklı restleşmeler sürüyor. Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılara 6 Nisan'a kadar ara verdiğini söyledi ancak bu gelişmelere rağmen petrol fiyatları 2 haftadır 100 doların üstünde seyrediyor.
KAYIP YÜZDE 15'E DAYANDI
Bu da küresel enflasyon endişelerini arttırırken, altın fiyatlarını ise düşürüyor.
Gram altının son 1 aylık kaybı yüzde 14,35 olurken, ONS altının kaybı yüzde 14,51 oldu.
ALTINDA SON DURUM NE?
Altın fiyatları bugüne tepki alımlarıyla yükselişle başladı.
Gram altın 6,353 TL
Çeyrek altın 10,941 TL
Yarım altın 21,828 TL
Cumhuriyet altını 44,050 TL
ONS altın 4,447 dolar
Kaynak: Haber Merkezi