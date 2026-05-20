Altında Kan Kaybı Sürüyor: Gram Altın Son İki Ayın En Düşük Seviyesinde
Küresel piyasalarda güçlenen dolar endeksi ve yüksek tahvil getirileri altını vurdu. Güne düşüşle başlayan gram altın 6 bin 545 liraya gerilerken, çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 980 liradan alıcı buluyor. Gözler ise bu akşam açıklanacak Fed tutanaklarında.
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın piyasalarında sert rüzgarlar esiyor. Küresel finans piyasalarındaki makroekonomik gelişmelerin baskısı altında kalan altın fiyatları son iki ayın en düşük seviyelerini test etmeye başladı. Dünü yüzde 1,8 değer kaybıyla 6 bin 567 liradan kapatan gram altın, yeni güne de düşüşle başladı.
İÇ PİYASADA GÜNCEL FİYATLAR
Saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,3 daha gerileyen iç piyasadaki güncel altın fiyatları şu şekilde:
- Gram Altın: 6 bin 545 TL
- Çeyrek Altın: 10 bin 120 TL (Alış) / 10 bin 790 TL (Satış)
- Cumhuriyet Altını: 42 bin 980 TL
ONS ALTIN FED KISKACINDA
Altının küresel kaderini belirleyen ons fiyatı, dünkü kayıplarının ardından bugün de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolara kadar çekildi. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı ve "şahin" duruşunu koruyacağı beklentisi altını baskılayan en büyük unsur oldu. Dolar endeksinin küresel ölçekte güç kazanması ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi kesti.
GÖZLER FED TUTANAKLARINDA
Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatları küresel enflasyon endişelerini diri tutarken, analistler altın yatırımcılarını kritik bir günün beklediğini vurguluyor. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanakları ile Avrupa Bölgesi'nden gelecek enflasyon verileri, paritenin ve gram altının kısa vadeli yönünü tayin edecek.
Kaynak: AA