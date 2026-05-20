Altında Kan Kaybı Sürüyor: Gram Altın Son İki Ayın En Düşük Seviyesinde

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın piyasalarında sert rüzgarlar esiyor. Küresel finans piyasalarındaki makroekonomik gelişmelerin baskısı altında kalan altın fiyatları son iki ayın en düşük seviyelerini test etmeye başladı. Dünü yüzde 1,8 değer kaybıyla 6 bin 567 liradan kapatan gram altın, yeni güne de düşüşle başladı.

İÇ PİYASADA GÜNCEL FİYATLAR

Saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,3 daha gerileyen iç piyasadaki güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 6 bin 545 TL

Çeyrek Altın: 10 bin 120 TL (Alış) / 10 bin 790 TL (Satış)

Cumhuriyet Altını: 42 bin 980 TL

ONS ALTIN FED KISKACINDA

Altının küresel kaderini belirleyen ons fiyatı, dünkü kayıplarının ardından bugün de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolara kadar çekildi. ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler sebebiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı ve "şahin" duruşunu koruyacağı beklentisi altını baskılayan en büyük unsur oldu. Dolar endeksinin küresel ölçekte güç kazanması ve tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi kesti.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve yüksek petrol fiyatları küresel enflasyon endişelerini diri tutarken, analistler altın yatırımcılarını kritik bir günün beklediğini vurguluyor. Bugün akşam saatlerinde açıklanacak Fed toplantı tutanakları ile Avrupa Bölgesi'nden gelecek enflasyon verileri, paritenin ve gram altının kısa vadeli yönünü tayin edecek.

Kaynak: AA