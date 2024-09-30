Altında Kafaları Karıştıran Hareketlilik! Önce Fırladı Sonra Düştü

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının geçtiğimiz haftalarda art arda politika faizi kararlarını açıklamasının ardından piyasalarda tansiyon daha da yükseldi. Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçları olan döviz ve altında peş peşe rekorlar geldi. Haftanın ilk iş günü altından yine yukarı yönlü bir hareket mevcutken, aniden iniş başladı.

İşte 30 Eylül 2024 Pazartesi gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.921,21 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.026,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.050,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.998,70 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.030,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 50.150,13 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.658,21 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem