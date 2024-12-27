Altında İvme Yukarıya Döndü

Vatandaşın favori yatırım aracı altın fiyatları, haftanın son gününde de yukarı yönlü hareket ediyor. Gram altın bugün 2 bin 990TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 4 bin 888 TL'den satılıyor. Ons altın ise bugün 2 bin 634 dolar oldu.

Altında İvme Yukarıya Döndü

Son yıllarda küresel piyasalarda dengelerin değişmesi ve TL'nin tarihi değer kaybıyla altın ve döviz kurunda dalgalanma görülüyor. Bilhassa küçük yatırımcının en çok tercih ettiği altındaki yükseliş vatandaş tarafından sıkı takip ediliyor.

Altında İvme Yukarıya Döndü - Resim : 1

İşte 27 Aralık 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları...

- Gram altın satış fiyatı: 2.990,02 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.888,26 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.769,36 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.766,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.496,27 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 49.177,00 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.634,11 dolar

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Kaynak: Haber Merkezi

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