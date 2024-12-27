Altında İvme Yukarıya Döndü

Son yıllarda küresel piyasalarda dengelerin değişmesi ve TL'nin tarihi değer kaybıyla altın ve döviz kurunda dalgalanma görülüyor. Bilhassa küçük yatırımcının en çok tercih ettiği altındaki yükseliş vatandaş tarafından sıkı takip ediliyor.

İşte 27 Aralık 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları...

- Gram altın satış fiyatı: 2.990,02 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 4.888,26 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 9.769,36 TL

- Tam altın satış fiyatı: 19.766,00 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.496,27 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 49.177,00 TL

- Ons altın satış fiyatı: 2.634,11 dolar

Kaynak: Haber Merkezi