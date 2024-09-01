Altında İbre Tersine Dönüyor: Uzmanı Gram Altın İçin Tarih Verdi
Son dönemde yükselme eğilimi gösteren altın fiyatları, piyasalarda dikkatle izleniyor. Özellikle çekirdek enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla altının yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz ise bu gelişmelere ilişkin kritik bir tarih vererek, altının ulaşabileceği zirve seviyesini açıkladı.
Eryılmaz, altın fiyatlarının dolar ve ons desteğiyle ay başından bu yana yüzde 5,9 oranında yükseldiğini belirtti. Bu artışın yüzde 3'ünün ons, yüzde 3'ünün ise dolar/TL kaynaklı olduğunu vurgulayan Eryılmaz, FED’in Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 70 seviyelerine çıkmasıyla birlikte altın fiyatlarının yeni rekorlara koşabileceğini öngördü.
17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FED toplantısında faiz indirimine gidilmesi durumunda, ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verilerinin de altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor. Eryılmaz, bu durumun altın piyasasında güçlü bir yükseliş için katalizör olabileceğini belirterek, faiz indirimlerinin gerçekleşmesi halinde altının daha da yükseleceğini ifade etti.
Eryılmaz, yılın son çeyreğinde ons altının 2.652-2.700 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin etti. Yurt içi piyasalara yönelik değerlendirmesinde ise dolar/TL’nin 37-38 bandında maksimum seviyeye ulaşmasını beklediğini belirtti. Gram altın için de 3.100 TL-3.200 TL arasında tarihi zirvelerin görülebileceğini öngördü.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.