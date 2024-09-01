Altında İbre Tersine Dönüyor: Uzmanı Gram Altın İçin Tarih Verdi

17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek FED toplantısında faiz indirimine gidilmesi durumunda, ABD enflasyon ve çekirdek enflasyon verilerinin de altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor. Eryılmaz, bu durumun altın piyasasında güçlü bir yükseliş için katalizör olabileceğini belirterek, faiz indirimlerinin gerçekleşmesi halinde altının daha da yükseleceğini ifade etti.