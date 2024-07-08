Altında Günün İlk Rakamları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İşte 8 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın güncel satış fiyatları...

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Altında Günün İlk Rakamları: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 8 Temmuz 2024 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.499,86 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.109,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.211,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.383,70 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.370,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 41.084,88 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.383,41 dolar

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Altın fiyatları Altın Gram Altın Çeyrek Altın
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