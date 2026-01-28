Altında Fren Tutmuyor, Tahminler Güncellendi: 6 Dev Bankadan Yeni Rekor Yarışı

Altında devam eden rekor serisinin ardından dev bankalar da fiyat tahminlerini güncelledi. Ons altın, çarşamba günü yüzde 1,1 yükselerek 5 bin 243,58 dolara çıktı, gram 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. İşte dev bankaların 2026 için altın tahminleri...

Son Güncelleme:
Altında Fren Tutmuyor, Tahminler Güncellendi: 6 Dev Bankadan Yeni Rekor Yarışı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları yatırımcının "güvenli limanı" olmaya devam ediyor. 2025'te rekor kırmaya doymayan altın, 2026 yılında da yükselişini sürdürüyor.

Yeni yıla 6 bin lira sınırında giren altının gram fiyatı, bugün 7 bin 349 lirayla rekor kırdı. Böylece gram altın yılın ilk ayında 1350 lira yükseliş kaydetti. Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 5 bin 266 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altının 1 aylık yükselişi ise yaklaşık 950 dolar oldu.

DEV BANKALAR TAHMİNLERİ YENİLEDİ

Bu yıl gram altında 5 haneli rakamlar konuşulurken, dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler peş peşe geldi. Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi.

  • Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi.
  • Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, 2026 için ons altın tahmini 6 bin dolar olarak açıkladı.
  • ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de ons altın tahminini yukarı çekti. Banka 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.
  • Bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs da tahminini 500 dolar yükseltti. Dev banka, Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkardı.
  • Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'ın 2026 ons altında tahmini 5 bin dolar.
  • Fransız Societe Generale yıl sonu ons altın tahminini 1.000 dolar yükseltti. Dev banka tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı.
  • Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar açıkladı.
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor SerisiFed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor SerisiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Banka
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ocak Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplarda Ocak Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplarda
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Trabzon'daki 3.8'lik Deprem Sonrası Ürküten Uyarı: 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun' 'Güvenli Şehir Yanılgısı Bitti, 6.6'lık Depreme Hazır Olun'
İran İstihbaratı Adına Çalışıyorlardı: MİT ve Emniyet'ten 'Casusluk' Operasyonu İran'ın Türkiye'deki Casus Ağı Çökertildi
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü