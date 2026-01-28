Altında Fren Tutmuyor, Tahminler Güncellendi: 6 Dev Bankadan Yeni Rekor Yarışı
Altında devam eden rekor serisinin ardından dev bankalar da fiyat tahminlerini güncelledi. Ons altın, çarşamba günü yüzde 1,1 yükselerek 5 bin 243,58 dolara çıktı, gram 7 bin 300 liranın üzerinde seyrediyor. İşte dev bankaların 2026 için altın tahminleri...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Altın fiyatları yatırımcının "güvenli limanı" olmaya devam ediyor. 2025'te rekor kırmaya doymayan altın, 2026 yılında da yükselişini sürdürüyor.
Yeni yıla 6 bin lira sınırında giren altının gram fiyatı, bugün 7 bin 349 lirayla rekor kırdı. Böylece gram altın yılın ilk ayında 1350 lira yükseliş kaydetti. Yıla 4 bin 319 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 5 bin 266 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altının 1 aylık yükselişi ise yaklaşık 950 dolar oldu.
DEV BANKALAR TAHMİNLERİ YENİLEDİ
Bu yıl gram altında 5 haneli rakamlar konuşulurken, dünyaca ünlü bankalardan yeni tahminler peş peşe geldi. Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi.
- Deutsche Bank, Societe Generale, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi Research, JP Morgan gibi bankalar 2026 altın tahminlerini güncelledi.
- Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank, 2026 için ons altın tahmini 6 bin dolar olarak açıkladı.
- ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley de ons altın tahminini yukarı çekti. Banka 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.
- Bir diğer ABD'li banka Goldman Sachs da tahminini 500 dolar yükseltti. Dev banka, Aralık 2026 için ons başına altın hedefini 4 bin 900 dolardan 5 bin 400 dolara çıkardı.
- Dünyanın en büyük bankası olarak bilinen ABD'li JP Morgan'ın 2026 ons altında tahmini 5 bin dolar.
- Fransız Societe Generale yıl sonu ons altın tahminini 1.000 dolar yükseltti. Dev banka tahminini 5 bin dolardan 6 bin dolara çıkardı.
- Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: