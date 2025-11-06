Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. 6 Kasım 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5.390 TL’den, ons altın ise 3.980 dolardan işlem görüyor. ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması, ülke tarihindeki en uzun kapanma süreci olarak kayıtlara geçerken, bu durum küresel piyasalarda belirsizliği artırarak güvenli liman talebini destekliyor. Ons fiyatı yeniden 4.000 dolar seviyesine yaklaşırken, analistler 3.930 doların güçlü bir destek konumunda olduğunu belirtiyor.

ONS ALTIN YENİDEN 4 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Son iki haftada yaşanan sert düşüşlerin ardından altın bu hafta yatay bir seyir izliyor. Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 3.980 dolara yükseldi. Psikolojik sınır olan 4.000 dolara yeniden yaklaşılması, piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratıyor.

İÇ PİYASADA GÜNÜN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 5.580 TL, çeyrek altın ise 9.100 TL seviyesinde işlem görüyor. Spot piyasada ise gram altın 5.390 TL’den güne başladı.

ABD TARİHİNDE EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASI

Altın fiyatlarını etkileyen en önemli gelişmelerin başında, ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması geliyor. Bu sürecin ülke tarihindeki “en uzun hükümet kapanması” olarak kayda geçmesi, piyasalarda güvenli liman talebini artırdı. Ekonomiye haftalık maliyetinin 30 milyar doları bulabileceği belirtilen kapanmanın, büyümeyi dördüncü çeyrekte yüzde 2 seviyesine kadar düşürebileceği tahmin ediliyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN KADEMELİ ALIM UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada süregelen belirsizlik ortamında yatırımcılara temkinli yaklaşım önerdi. Memiş, Ekim ayında başlayan spekülatif hareketlerin yatırımcıları paniğe sevk ettiğini belirterek, “Kasım ayına girerken Çin Merkez Bankası’nın yeni vergilendirme kararı ve TCMB’nin altın alımlarını durdurması piyasayı etkiledi. Bu nedenle altın fiyatlarında geçici bir geri çekilme görüyoruz. Kademeli alım süreci başladı yatırımcılar Kasım sonuna kadar yüzde 25’lik dilimlerle alım yapabilir. Ocak ayı itibarıyla yeni bir yükseliş trendi bekliyoruz.” dedi.

'SAKIN PANİK YAPMAYIN DÜŞÜŞ GEÇİCİ'

Kasım ayı sonuna kadar bu alımlarını bitirebilir diyen Memiş, "Al unut modeli düşünülebilir. Ama elinde altın bulunduran yatırımcısı da panik yapmasın. Yani 'daha çok düşecek satalım', o Ekim ayında alım yapanların yanlışını satış yapacaklar yapmasın, beklesin. Bu düşüşler kalıcı değil, geçici" diyerek 2026 yılı için de olumlu bir tablo çizdi. Memiş, gram altında 8.800 TL, ons altında ise 4.880 dolar seviyesinin hedef olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

'PUSLU HAVALARDA ALTIN GÜVENLİ LİMANDIR'

İslam Memiş, ABD’deki siyasi belirsizlikler, merkez bankalarının rezerv hamleleri ve küresel gerilimlerin altını yeniden ön plana çıkaracağını söyleyerek, "Puslu havalarda altın her zaman güvenli limandır" dedi.

