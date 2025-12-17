Altında Fed Etkisi! Fiyatlar Rekora Göz Kırpıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

17 Aralık 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarına ilişkin alış ve satış rakamları, hem yatırımcıların hem de fiziki altın alım-satımı yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. ABD’den açıklanan beklentilerin altında kalan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilerleyen dönemde daha esnek bir para politikası izleyebileceği öngörülerini güçlendirdi. Bu beklenti ise altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Önceki işlem gününü 4.302 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 4.315 dolara yükseldi. Gram altın ise yeni güne 5.925 TL seviyesinden başlangıç yaptı.

İşte 17 Aralık 2025 tarihli gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarında güncel alış-satış tablosu:

Gram Altın

Alış: 5.945,6600 TL

Satış: 5.946,4290 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.314,02

Satış: 4.315,12

Çeyrek Altın

Alış: 9.513,0600 TL

Satış: 9.722,4100 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 38.052,2200 TL

Satış: 38.770,7200 TL

Tam Altın

Alış: 38.402,00 TL

Satış: 38.968,00 TL

Yarım Altın

Alış: 18.961,41 TL

Satış: 19.439,08 TL

Ziynet Altını

Alış: 38.041,70 TL

Satış: 38.759,27 TL

Ata Altın

Alış: 39.279,13 TL

Satış: 40.269,81 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 3.279,28 TL

Satış: 4.394,77 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 5.424,33 TL

Satış: 5.672,35 TL

Gremse Altın

Alış: 95.825,00 TL

Satış: 97.120,00 TL

