Altında Fed Etkisi! Fiyatlar Rekora Göz Kırpıyor
Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin Fed’in daha gevşek para politikasına yönelebileceği beklentisini artırmasıyla yükselişe geçti. Ons altın 4.315 dolara çıkarken, gram altın güne 5.925 TL seviyesinden başladı.
17 Aralık 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarına ilişkin alış ve satış rakamları, hem yatırımcıların hem de fiziki altın alım-satımı yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. ABD’den açıklanan beklentilerin altında kalan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilerleyen dönemde daha esnek bir para politikası izleyebileceği öngörülerini güçlendirdi. Bu beklenti ise altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Önceki işlem gününü 4.302 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 4.315 dolara yükseldi. Gram altın ise yeni güne 5.925 TL seviyesinden başlangıç yaptı.
İşte 17 Aralık 2025 tarihli gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarında güncel alış-satış tablosu:
Gram Altın
Alış: 5.945,6600 TL
Satış: 5.946,4290 TL
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.314,02
Satış: 4.315,12
Çeyrek Altın
Alış: 9.513,0600 TL
Satış: 9.722,4100 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 38.052,2200 TL
Satış: 38.770,7200 TL
Tam Altın
Alış: 38.402,00 TL
Satış: 38.968,00 TL
Yarım Altın
Alış: 18.961,41 TL
Satış: 19.439,08 TL
Ziynet Altını
Alış: 38.041,70 TL
Satış: 38.759,27 TL
Ata Altın
Alış: 39.279,13 TL
Satış: 40.269,81 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 3.279,28 TL
Satış: 4.394,77 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 5.424,33 TL
Satış: 5.672,35 TL
Gremse Altın
Alış: 95.825,00 TL
Satış: 97.120,00 TL
