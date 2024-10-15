Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları...

Geçtiğimiz haftalarda üst üste rekor serisi yaşayan altında, 15 Ekim Salı günü aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Gram altın bugün 2 bin 91 TL'den satılırken, ONS altın ise 2 bin 642 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları...

Vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı döviz ve altındaki hareket sıkı takip ediliyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü hareketiyle dikkat çeken altın yakından izlenirken, haftanın ikinci iş gününde bir düşüş eğilimi görülüyor.

Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları... - Resim : 1

İşte 15 Ekim 2024 Salı gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.911,88 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.760,93 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.521,69 TL
Tam altın satış fiyatı: 19.794,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.985,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 49.386,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.642,96 dolar

Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları... - Resim : 2

Altın Alıp Satacaklar Dikkat, Sektör Temsilcisi Uyardı: Kuyumculara Ceza YağacakAltın Alıp Satacaklar Dikkat, Sektör Temsilcisi Uyardı: Kuyumculara Ceza YağacakEkonomi
Yarından İtibaren 81 İlde Yasaklanacak: Kuyumculardan Altın Sahiplerine Büyük ŞokYarından İtibaren 81 İlde Yasaklanacak: Kuyumculardan Altın Sahiplerine Büyük ŞokEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın Altın fiyatları
Bedelli Askerlik Ücretine 'Memur Zammı' Ayarı: 25 Bin Liraya Yakın Artacak! Fazladan Para Ödemek İstemeyenler Takvimde O Tarihe İşaret Atın Bedelli Askerliğe Zam Yolda! İşte Yeni Rakam
Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor
Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar... Dolar/Euro Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar...
Her Gün Yapılan Bu 4 Alışkanlık Böbrekleri Resmen Bitiriyor: Diyalizin Kapısını Aralıyor Her Gün Yapılan Bu 4 Alışkanlık Böbrekleri Resmen Bitiriyor: Diyalizin Kapısını Aralıyor