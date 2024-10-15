Altında Dengeler Değişti! İşte Günün İlk Rakamları...

Vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı döviz ve altındaki hareket sıkı takip ediliyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü hareketiyle dikkat çeken altın yakından izlenirken, haftanın ikinci iş gününde bir düşüş eğilimi görülüyor.

İşte 15 Ekim 2024 Salı gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 2.911,88 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.760,93 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.521,69 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.794,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.985,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49.386,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.642,96 dolar

Kaynak: Gerçek Gündem