Altında Büyük Kayıp! İslam Memiş, Altın Yatırımcısını Uyardı: O Tarihe Dikkat

İslam Memiş, altındaki düşüşü değerlendirdi. Altın yatırımcılarını uyaran Memiş, "Bu son fırsat" dedi. Yükseliş trendinin yeniden başlayacağının altını çizen İslam Memiş, tarih verdi. İşte detaylar...

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Altında Büyük Kayıp! İslam Memiş, Altın Yatırımcısını Uyardı: O Tarihe Dikkat

İslam Memiş, YouTube kanalında altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum" uyarısında bulundu.

Altında Büyük Kayıp! İslam Memiş, Altın Yatırımcısını Uyardı: O Tarihe Dikkat - Resim : 1

SON FIRSAT

"Altın ve gümüş alacaklar hazır olun bu hafta sizin haftanız" diyen Memiş, "Özellikle yılın son haftası olarak nitelendirdiğim düşüş trendi devam ediyor. Teknik olarak son 2 aydır 2580 dolar seviyesi ons altın tarafında 31 dolar ve devamında 29.80 seviyesi gümüşün ons fiyatında sıklıkla ifade ediyorum. Teknik olarak beklediğim seviyesinin altına gerileyen ons altın var karşımızda. 2 bin 553 dolar seviyesinin karşısındaki gram altın şu anda 2 bin 970 lira fiziki altın serbest piyasalarda" açıklamasında bulundu.

Altında Büyük Kayıp! İslam Memiş, Altın Yatırımcısını Uyardı: O Tarihe Dikkat - Resim : 2

YÜKSELİŞ BAŞLAYACAK MI?

Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcılara kişisel öngörüm ben bu fiyatlardan kesinlikle altın satmak istemem. Aralık ayında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında tekrar bir yükseliş trendi başlayacağını söylüyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim. Bu düşüşün kalıcı olmadığını üzerine basa basa söylemek istiyorum. Elinde altın ya da gümüş bulunduran yatırımcı bu fiyattan satmayı bıraksın. Eğer ekstra bir parası varsa maliyet yapabiliyorsa alım yapabiliyorsa en şanslı yatırımcı benim nazarımda. Elinde TL ya da dolar bulunduran yatırımcı da hem ons hem de gram altın tarafında muhteşem bir fırsat yakaladı. Altın ve gümüş fiyatları benim paramla ucuz değil. Bedava. Bu cümleyi rahatlıkla kullanabiliyorum."

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