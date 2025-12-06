Altında Büyük Dönemeç: İslam Memiş Uyardı! Gözler O İki Kritik Tarihe Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili son değerlendirmelerinde yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Özellikle altın ve gümüş yatırımcılarının radarına girecek yeni seviyeleri açıklayan Memiş, aralık ayında piyasaları sarsabilecek iki kritik tarihe dikkat çekti.

“NEFES KREDİSİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR”

Bankaların düşük faizli kredi desteklerini sınırlı da olsa devreye almaya başladığını belirten Memiş, ocak ayında esnaf ve iş dünyasına yönelik yeni bir “nefes kredisi” düzenlemesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Memiş, “100 bin TL’ye kadar sıfır faizli krediler veriliyor. Benzer bir uygulamanın ocak ayında tekrar edilmesini bekliyorum” dedi.

GRAM ALTINDA 5.800 TL KRİTİK SEVİYE

Ons altının 4.234 dolar civarında işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, 4.000 doların üzerini alım için maliyetli bulduğunu söyledi. Gram altında ise düşüşleri fırsat olarak değerlendiren Memiş, “5.800 TL’nin altı benim için alım bölgesi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentim sürüyor” açıklamasında bulundu.

Kapalıçarşı’da gram altının 5.848 TL civarında işlem gördüğünü belirten uzman isim, fiyatların 5.750–5.950 TL bandında dalgalandığını ifade etti. Öte yandan gümüş fiyatlarının tarihindeki en yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten Memiş, yeni yılda gümüşün yatırımcıyı daha çok sevindireceğini söyleyerek, “2025’in şampiyonu gümüş olur” dedi.

BU İKİ TARİHE DİKKAT

Memiş, önümüzdeki haftaya dikkat çekerek, “10 Aralık’ta Fed, 11 Aralık’ta TCMB faiz kararını açıklayacak. Bu iki gün hem iç hem dış piyasalarda yönü belirleyecek. Yılın son hamlesi bu tarihlerde gelecek.” dedi.

“POZİSYONUNU KORUYAN KAZANIR”

Aralık ayında genel olarak sakin bir seyir öngördüğünü ancak kritik tarihlere kadar sert hareketlerin görülebileceğini belirten Memiş, yatırımcıları uyararak, “Elindeki varlıklara sahip çıkan ve bekleyen kazanacak. Altın, gümüş, döviz, kripto ya da borsa… Fark etmez; pozisyonunuzu koruyun ve büyük kararlara hazırlanmak için Fed’i bekleyin” açıklamalarında bulundu.

